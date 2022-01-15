Тарпищев — о титуле Карацева: «Аслан в шикарной форме, блестяще отыграл эту неделю!»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Аслана Карацева на турнире ATP 250 в Сиднее.

«Аслан большой молодец. Он находится в шикарной форме, блестяще отыграл эту неделю! Поздравляю его с титулом. Этот турнир очень важен с точки зрения подготовки к Australian Open. Финал был непростой. С Марреем всегда сложные матчи получаются. Британец любит затаскивать соперников в долгие розыгрыши и заставлять ошибаться. Карацев сыграл в свою игру, как и должен был. Уже на следующей неделе начинается турнир большого шлема. Это совершенно разные вещи. Первый круг — самое сложное. Аслану будет сложно втянуться в турнир. Но если начало удасться, то он может пройти во вторую неделю, как это было в прошлом году», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее (Австралия), в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Карацев в первом круге предстоящего Australian Open встретится с испанцем Хауме Мунаром.