Британская теннисистка переплюнула Курникову. Радукану не нужны победы для супердоходов

Эмма намерена вернуться на корт в начале 2024 года, но может не попасть на Australian Open.

Британская теннисистка Эмма Радукану продолжает успешно монетизировать свои «15 минут славы» на победном US Open двухлетней давности. В списке самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года по версии Sportico она заняла четвертое место (первой стала еще одна теннисистка — американка Кори Гауфф). Причем Радукану не помешал тот факт, что непосредственно на корте она заработала лишь чуть больше 200 тысяч долларов, проведя из-за травмы всего пять турниров. Зато внетеннисная активность принесла ей 16 миллионов долларов — намного больше, чем, в частности, первой ракетке мира Иге Свентек из Польши.

Спонсоры продолжают платить миллионы

В прошлые годы топ самых высокооплачиваемых спортсменок стабильно возглавляли россиянка Мария Шарапова, американка Серена Уильямс или японка Наоми Осака. Но в 2023 году ни одна из них на корт не выходила. Шарапова и Уильямс завершили карьеру, а Осака ушла в декретный отпуск и приостановила сотрудничество с рядом спонсоров, что, впрочем, не помешало ей заработать 15 миллионов долларов и стать пятой в рейтинге от Sportico, уступив в том числе и Радукану.

Эмма Радукану — амбассадор Porsche. Фото Getty Images

Конечно, 21-летняя британка в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блистала. В начале года она провела пять турниров, а ее лучшим результатом стал четвертый круг в Индиан-Уэллсе, где она взяла лишь четыре гейма у Свентек. С тех пор она не выиграла ни одного матча, а весной перенесла три операции — на двух запястьях и голеностопе. Все это сказалось на сумме выплат по контракту с Nike, однако остальные спонсоры, включая HSBC, Tiffany, British Airways, Christian Dior, Vodafone, Porsche и Evian, продолжили платить Эмме в полном объеме. Так и набежало 16 миллионов, в то время как сумма призовых почти в сто раз скромнее — 238 тысяч долларов.

Вообще Радукану — это феномен современной спортивной индустрии. В плане соотношения спортивных достижений и рекламных контрактов она даже переплюнула знаменитую россиянку Анну Курникову, также зарабатывающую баснословные деньги вне корта при скромных теннисных успехах. Но все же достижения Анны в теннисе были серьезнее. Да, в отличие от Курниковой Эмма выиграла «Большой шлем» в одиночном разряде, однако кроме этого в ее послужном списке нет вообще ничего! Даже одного-единственного финала на турнирах WTA. Мало того, за карьеру она пока не выиграла на этом уровне даже 100 матчей, а в рейтинге никогда не поднималась выше десятого места.

Курникова, в свою очередь, была первой ракеткой мира в паре, брала два «Больших шлема» и в общей сложности 16 титулов WTA этом разряде, а также в одиночке становилась восьмой ракеткой мира. В одиночке она выиграла более 200 встреч, а еще две сотни побед у нее в паре. Так что россиянку можно назвать куда более успешной теннисисткой в сравнении с Радукану.

Фото Getty Images

Анна была успешнее

При этом совершенно непонятны теннисные перспективы Эммы, меняющей тренеров (среди которых был, напомним, и россиянин Дмитрий Турсунов) как перчатки. «То, что обо мне продолжают говорить, хотя я не участвую в этих турнирах, — это комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят. Я мечтаю выиграть Уимблдон, и так было всегда, пока я росла. Победа на Уимблдоне — это по-прежнему главная мечта», — заявила она в сентябре BBC.

В начале декабря она собиралась сыграть на выставочном турнире в Макао, но снялась, сославшись на недостаточную готовность. Теперь ее возвращение на турниры планируется в начале января в новозеландском Окленде. Само собой, хочет Эмма сыграть и на Открытом чемпионате Австралии. Вот только одного желания недостаточно — wild card организаторы британке не дали, а в основную сетку она не проходит ни по своему реальному (296-е место), ни даже по так называемому защищенному (103-е место) рейтингу WTA. Пока Радукану — только шестая запасная, что оставляет ей надежду лишь на отказы более высокорейтинговых теннисисток или успешное прохождение квалификации. Хотя, кто подзабыл, US Open в 2021-м британка выиграла, начав как раз с квалификации. Кстати, Эмма вполне могла бы получить путевку на «Большой шлем», заморозив рейтинг буквально на пару недель раньше, после турнира в Штутгарте, когда была 85-й ракеткой мира. Но она предпочла заявиться на турнир в Мадриде, пусть и снялась с него перед стартовой встречей.

Впрочем, даже без теннисных подвигов она стала самой высокооплачиваемой теннисисткой 2023 года вне корта, разделив это звание с чемпионкой US Open-2023 Гауфф. Кори вообще признана самой высокооплачиваемой спортсменкой с суммарным доходом 22,7 миллиона долларов. На втором месте с 21,9 миллиона — Свентек, но ее внетеннисные доходы составили лишь 9,9 миллиона. Переплюнула Радукану и Гауфф только фристайлистка Эйлин Гу — она спонсорскими контрактами в этом году заработала 20 миллионов долларов, что позволило занять ей третье место в списке больше всего зарабатывающих спортсменок. Добавим, что в топ-15 спортсменок по доходам за уходящий год вошло сразу девять теннисисток, включая Арину Соболенко из Белоруссии (9,5 миллиона долларов) и Елену Рыбакину из Казахстана (9,5 миллиона), занявших шестое и седьмое места соответственно. Россиянок в топе нет.