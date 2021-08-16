Федерер снова ложится под нож. Это конец великой карьере?

Роджер выбыл до конца сезона, отыграв всего 13 матчей после предыдущего хирургического вмешательства.

Один из самых титулованных теннисистов в истории, 20-кратный обладатель титулов «Большого шлема». Роджер Федерер опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором объявил, что не выступит на US Open и пропустит остаток текущего сезона. «Врачи считают, что мне необходима новая операция, чтобы оставаться здоровым в долгосрочной перспективе, — сообщил 40-летний швейцарец. — Я реально смотрю на вещи и понимаю, что в моем возрасте будет тяжело вернуться в теннис после еще одного хирургического вмешательства. Ближайшие несколько недель я смогу передвигаться только на костылях, а потом проведу еще много месяцев вне игры. Но я знаю, что поступаю правильно, поскольку хочу сохранить проблеск надежды на возвращение в ATP-тур».

Осень легенды

Происходящее — настоящая трагедия для поклонников легендарного теннисиста, который толком не играет уже более полутора лет. После полуфинала Australian Open 2020 года, проигранного Новаку Джоковичу, Роджер уже перенес две операции на правом колене — в феврале и мае прошлого года. Тогда часть периода восстановления пришлась на ковидный перерыв в ATP-туре, но возвращение Федерера на корт в 2021-м получилось далеко не триумфальным. Наилучшее достижение швейцарца в текущем сезоне — четвертьфинал Уимблдона, увенчавший серию из четырех побед подряд. Для чемпиона, выигравшего за карьеру 103 титула, это, разумеется, слезы. Последняя победа Роджера на турнире датирована октябрем 2019 года в родном Базеле.

В нынешнем году Федерер провел всего 13 матчей. Хотя в здоровом состоянии даже в ветеранском возрасте ему обычно хватало сил примерно на 60 поединков за год. В марте 2021-го он впервые за четыре года вылетел из топ-5 и сейчас занимает девятое место в рейтинге ATP. В общем, все говорит о том, что мы наблюдаем закат одной из величайших карьер в истории тенниса. На счету Роджера — 20 личных трофеев на «мэйджорах» (правда, ни одного полного «Большого шлема») плюс 310 недель во главе рейтинга ATP. Почему Федерер не ушел в зените славы в 2018-м или 2019-м — большая загадка. Но нынешние мучения легенды достойны только сожаления. Он пропустил Australian Open, Олимпиаду в Токио, а теперь еще US Open и всю концовку сезона.

Циничный подход для Медведева

Из некогда непобедимой «Большой тройки» мужского тенниса сейчас в порядке только Новак Джокович. Несмотря на неудачу на Олимпиаде в Токио, серб остается главным претендентом на титул на US Open и рассчитывает впервые в карьере выиграть «Большой шлем» — все «мэйджоры» года. Кроме того, победа в Нью-Йорке позволит Новаку вырваться вперед в эпической гонке супертрофеев. У Федерера, Джоковича и Рафаэля Надаля сейчас по 20 титулов ТБШ. Если у Новака в сентябре станет 21, он автоматически превратится в легенду среди легенд. Такое достижение затмит и неудачу на Играх-2020, и все последние скандалы вокруг серба.

35-летний Надаль все еще в строю, но тоже испытывает большие проблемы со здоровьем. После поражения от Новака в полуфинале своего любимого «Ролан Гаррос» Рафа пропустил Уимблдон, Олимпиаду, «мастерс» в Торонто, а сейчас снялся с «мастерса» в Цинциннати. По официальной версии — из-за травмы левой стопы. В общем, на US Open испанец Джоковичу, скорее всего, не конкурент. И если подходить к ситуации цинично, то это все — неплохие новости и для Даниила Медведева. Лучший теннисист России в августе — сентябре, чтобы удержаться на второй строчке рейтинга ATP, должен защищать уйму очков на крупных турнирах в Северной Америке. В Торонто Даниил с этой задачей блестяще справился, завоевав титул. Но впереди не менее серьезные испытания в Цинциннати и Нью-Йорке. И чем меньше там у Даниила будет звездных соперников, тем лучше.

Рейтинг ATP на 16 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12?113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10?620

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7263

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7005

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625...

25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287...

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2055