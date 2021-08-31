Звонарева проиграла Барти в первом круге US Open

Россиянка Вера Звонарева уступила в первом круге Открытого чемпионата США. Она уступила австралийке Эшли Барти, которая посеяна на турнире под первым номером.

За 1 час 30 минут матча первая ракетка мира, 25-летняя Эшли, записала в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 37-летняя Вера, занимающая 101-е место в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы, выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 7:6 (9:7)