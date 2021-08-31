Звонарева проиграла Барти в первом круге US Open
22:53
Россиянка Вера Звонарева уступила в первом круге Открытого чемпионата США. Она уступила австралийке Эшли Барти, которая посеяна на турнире под первым номером.
За 1 час 30 минут матча первая ракетка мира, 25-летняя Эшли, записала в свой актив четыре брейка и 11 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 37-летняя Вера, занимающая 101-е место в мировой классификации, дважды брала подачу соперницы, выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 7:6 (9:7)
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Зачет
vs
1
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