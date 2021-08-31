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Варвара Грачева вышла во второй круг US Open

22:30
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Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге US Open обыграла испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 5:7, 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и допустила 5 двойных ошибок, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Грачева встретится с еще одной представительницей Испании — Паулой Бадосой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57?500?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Нурия Парризас-Диас (Испания, Q) — 5:7, 6:0, 6:2

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Александр Кравченко все материалы автора

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