Зверев оценил шансы Тима в финале Ausralian Open против Джоковича

Немец Александр Зверев после поражения от австралийца Доминика Тима в полуфинале Australian Open отметил, что сейчас его соперник показывает лучший в жизни теннис.

— Будет сложно, но я думаю, что шанс есть, — цитирует официальный сайт турнира Зверева. — Он сейчас показывает лучший теннис в жизни. Думаю, сейчас он играет намного лучше, чем на итоговом турнире WTA. Так что я думаю, у него есть шанс, играет он достаточно хорошо.