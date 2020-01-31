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Зверев оценил шансы Тима в финале Ausralian Open против Джоковича

17:30
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Немец Александр Зверев после поражения от австралийца Доминика Тима в полуфинале Australian Open отметил, что сейчас его соперник показывает лучший в жизни теннис.

— Будет сложно, но я думаю, что шанс есть, — цитирует официальный сайт турнира Зверева. — Он сейчас показывает лучший теннис в жизни. Думаю, сейчас он играет намного лучше, чем на итоговом турнире WTA. Так что я думаю, у него есть шанс, играет он достаточно хорошо.

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