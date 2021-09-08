Зверев обыграл Харриса и вышел в полуфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев победил южноафриканца Ллойда Харриса (7:6 (8:6), 6:3, 6:4) в 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За выход в финал Зверев поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57?500?000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4