Зверев обыграл Харриса и вышел в полуфинал US Open
23:09
Немецкий теннисист Александр Зверев победил южноафриканца Ллойда Харриса (7:6 (8:6), 6:3, 6:4) в 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. За выход в финал Зверев поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57?500?000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 4) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:4
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