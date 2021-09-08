Британка Эмма Радукану обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич в 1/4 финала US Open (6:3, 6:4).

150-я ракетка мира — первая теннисистка из квалификации, которая дошла до полуфинала US Open. Также она стала третьей полуфиналисткой американского «Большого шлема» из-за пределов топ-100.

Это второе выступление для Радукану в основе «Большого шлема» в карьере. На «Уимблдоне» она дошла до 1/8 финала.