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150-я ракетка мира Радукану — первая теннисистка, вышедшая в полуфинал US Open из квалификации

20:58
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Британка Эмма Радукану обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич в 1/4 финала US Open (6:3, 6:4).

150-я ракетка мира — первая теннисистка из квалификации, которая дошла до полуфинала US Open. Также она стала третьей полуфиналисткой американского «Большого шлема» из-за пределов топ-100.

Это второе выступление для Радукану в основе «Большого шлема» в карьере. На «Уимблдоне» она дошла до 1/8 финала.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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