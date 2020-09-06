Зигемунд и Звонарева победили вторых «сеяных» и вышли в полуфинал US Open

Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева вышли в полуфинал US Open в парном разряде. В четвертьфинале дуэт одолел вторых «сеяных» бельгийку Элисе Мертенс и белоруску Арину Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — 6:4, 7:6 (7:1)