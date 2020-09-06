Зигемунд и Звонарева победили вторых «сеяных» и вышли в полуфинал US Open
23:09
Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева вышли в полуфинал US Open в парном разряде. В четвертьфинале дуэт одолел вторых «сеяных» бельгийку Элисе Мертенс и белоруску Арину Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — 6:4, 7:6 (7:1)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/12/35/