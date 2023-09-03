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Сегодня, 05:29

Жабер обыграла Боузкову в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер победила в третьем круге турнира US Open. В трех сетах она переиграла чешку Марию Боузкову — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Следующей соперницей представительницы Туниса будет китаянка Чжэн Циньвэнь.

В другом матче американка Пейтон Стирнс переиграла британку Кэти Бултер — 6:4, 6:3. Следующая соперница американской теннисистки определится в матче Екатерина Александрова — Маркета Вондроушова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Пейтон Стирнс (США) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 5) — Мария Боузкова (Чехия, 31) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Онс Жабер
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