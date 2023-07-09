Янчук считает, что Рублев сможет обыграть Бублика за счет характера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Андрей Рублев сможет обыграть представителя Казахстана Александра Бублика в матче четвертого круга Уимблдона за счет стабильности и характера.

«Бублик является очень опасным соперником для любого игрока, — цитирует ТАСС Янчука. — Он очень талантливый игрок, действует разнообразно и прибавил в надежности, чего ему раньше очень не хватало. Но мне кажется, что Рублев должен его пройти за счет стабильности и характера. Андрей умеет переламывать проигрышную ситуацию. Ему нужно перешагнуть через Бублика, но это будет сделать непросто, так как тот держит очень высокий темп и умеет разводить соперников по углам».

Матч между Рублевым и Бубликом пройдет 9 июля.