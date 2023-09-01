Янчук оценил выступление Медведева и Рублева во втором круге US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев были сильнее, чем их соперники по второму кругу US Open.

«Абсолютно закономерные и ожидаемые победы. Медведев и Рублев были гораздо выше классом и по уровню мастерства, поэтому и победили. Все идет так, как и должно быть. Еще один круг они точно должны пройти, а дальше начнутся принципиальные встречи», — цитирует Янчука ТАСС.