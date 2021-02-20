«Я знала — ты будешь проблемой, и оказалась права». Осака обратилась к Брэди после победы на Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в финале Australian Open над американкой Дженнифер Брэди.
«Прошлый турнир «Большого шлема» проходил без болельщиков, поэтому я рада, что фанаты вернулись на трибуны. Эта энергия многое для меня значит. Спасибо всем, что пришли. Выступать на турнирах «Большого шлема» — это большая привилегия, я не воспринимаю это как должное. Спасибо за эту возможность», — сказала Осака во время церемонии награждения.
Японка отметила уровень соперницы по финалу, американки Дженнифер Брэди.
«Хочу поздравить Дженнифер. Мы играли в полуфинале US Open несколько месяцев назад, я всем говорила, что ты станешь проблемой, и я была права! Здорово видеть, как ты выросла за последние несколько месяцев. Видно, что ты очень много работаешь», — добавила Осака.
Осака обыграла Брэди в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. 23-летняя японка во второй раз в карьере выиграла Australian Open, это ее четвертая победа на турнирах «Большого шлема».
Дополнительная информация:
https://ausopen.com/articles/match-report/awesome-osaka-races-second-ao-crown
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