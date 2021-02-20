Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в финале Australian Open над американкой Дженнифер Брэди.

«Прошлый турнир «Большого шлема» проходил без болельщиков, поэтому я рада, что фанаты вернулись на трибуны. Эта энергия многое для меня значит. Спасибо всем, что пришли. Выступать на турнирах «Большого шлема» — это большая привилегия, я не воспринимаю это как должное. Спасибо за эту возможность», — сказала Осака во время церемонии награждения.

Японка отметила уровень соперницы по финалу, американки Дженнифер Брэди.

«Хочу поздравить Дженнифер. Мы играли в полуфинале US Open несколько месяцев назад, я всем говорила, что ты станешь проблемой, и я была права! Здорово видеть, как ты выросла за последние несколько месяцев. Видно, что ты очень много работаешь», — добавила Осака.

Осака обыграла Брэди в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. 23-летняя японка во второй раз в карьере выиграла Australian Open, это ее четвертая победа на турнирах «Большого шлема».