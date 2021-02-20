Крейчикова и Рам стали победителями Australian Open в миксте

Барбора Крейчикова из Чехии и Раджив Рам из США стали победителями Australian Open в миксте.

В финале они обыграли австралийцев Саманту Стосур и Мэттью Эбден со счетом 6:1, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Раджив Рам (Чехия/США, 6) — Саманта Стосур/Мэттью

Эбден (Австралия, WC) — 6:1, 6:4