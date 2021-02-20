Крейчикова и Рам стали победителями Australian Open в миксте
14:52
Барбора Крейчикова из Чехии и Раджив Рам из США стали победителями Australian Open в миксте.
В финале они обыграли австралийцев Саманту Стосур и Мэттью Эбден со счетом 6:1, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова/Раджив Рам (Чехия/США, 6) — Саманта Стосур/Мэттью
Эбден (Австралия, WC) — 6:1, 6:4
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