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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Крейчикова и Рам стали победителями Australian Open в миксте

14:52
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Барбора Крейчикова из Чехии и Раджив Рам из США стали победителями Australian Open в миксте.

В финале они обыграли австралийцев Саманту Стосур и Мэттью Эбден со счетом 6:1, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Раджив Рам (Чехия/США, 6) — Саманта Стосур/Мэттью

Эбден (Австралия, WC) — 6:1, 6:4

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