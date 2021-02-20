Стало известно время финала Australian Open Медведев — Джокович
13:15
Официальный Twitter Australian Open объявил время начала финального матча мужского турнира, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
Игра состоится 21 февраля, начало — не ранее 11.30 (мск). До финала одиночного мужского турнира состоится финальный матч мужского парного турнира.
#AusOpen Schedule: RLA — Sunday 21 February @Rolex pic.twitter.com/QZ4JbCf164— #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021
В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5), а Джокович — еще одного россиянина, Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).
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Даниил Медведев выиграет финал Australian Open-2021 с Новаком Джоковичем?
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