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Стало известно время финала Australian Open Медведев — Джокович

13:15
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Официальный Twitter Australian Open объявил время начала финального матча мужского турнира, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Игра состоится 21 февраля, начало — не ранее 11.30 (мск). До финала одиночного мужского турнира состоится финальный матч мужского парного турнира.

В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5), а Джокович — еще одного россиянина, Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

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