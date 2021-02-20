Официальный Twitter Australian Open объявил время начала финального матча мужского турнира, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Игра состоится 21 февраля, начало — не ранее 11.30 (мск). До финала одиночного мужского турнира состоится финальный матч мужского парного турнира.

В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5), а Джокович — еще одного россиянина, Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).