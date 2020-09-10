Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала US Open против Доминика Тима.

В четвертьфинале Медведев в русском дерби победил Андрея Рублева (7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5)), а Тим справился с Алексом Де Минауром (6:1, 6:2, 6:4).

«Тим играет в агрессивный теннис, его форхенды всегда несут серьезную опасность. По себе знаю, насколько против Доминика непросто играть, особенно на грунте. А вот на харде — намного легче, — цитирует 24-летнего россиянина официальный сайт турнира. — Да и как «легче», не забываем, что он играл в финале Открытого чемпионата Австралии. Это просто мои ощущения, вот и все. На данный момент я себя отлично чувствую. Чем больше встреч играю, тем больше приходит уверенности в себе. Я готов на 100 процентов», — заявил Медведев.

Встреча 1/2 финала Открытого чемпионата США Медведев — Тим состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.