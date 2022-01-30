Выбежавший на корт во время финала Australian Open зритель протестовал против содержания беженцев под стражей

Стало известно содержание плаката зрителя, который выбежал на корт во время финала Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

Плакат неизвестного был посвящен протесту против содержания беженцев под стражей в Австралии.

Это не первый случай протестов против содержания беженцев под стражей во время турнира Australian Open. Журналист Бен Ротенберг вспомнил аналогичный случай, который произошел в 2015 году.

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович пропускает Australian Open, поскольку он был депортирован из Австралии из-за недостаточного количества доказательств о перенесенном коронавирусе. Серб прибыл в Мельбурн 5 января, пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и аннулировала визу. Некоторое время спортсмен находился в иммиграционном изоляторе в ожидании решения суда.