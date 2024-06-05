Медведев: «Мы догнали «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» об амбициях клуба.

— У вас доминация, как у «Баварии» или условного «Реала» в российской лиге.

— Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по 10 раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять.

— Можно еще дальше.

— Конечно. И когда говорят, что команда устает от побед... Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.

Сине-бело-голубые повторили рекорд красно-белых — те выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год. Более длительную чемпионскую серию в России не проводил никто.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4), в шестой раз подряд выиграла чемпионат России, а также одержала победу в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).