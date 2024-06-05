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«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 5 июня: Мирра Андреева против Соболенко, Зверев — Де Минаур и другие

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters
Матчи четвертьфинала «Ролан Гаррос» 2024.

В среду, 5 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, а Елена Рыбакина (Казахстан) встретится с Ясмин Паолини (Италия).

У мужчин сегодня состоится один матч, в котором немец Александр Зверев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Александр Зверев, Мирра Андреева, Арина Соболенко. Мирра Андреева против Соболенко, матчи Зверева и Рыбакиной. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт

Женщины, одиночный разряд, четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 15.15 (мск)

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 16.45

Мужчины, одиночный разряд, четвертьфинал

Александр Зверев (Германия)  — Алекс Де Минаур (Австралия) — 21.15 (мск)

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Ролан Гаррос
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