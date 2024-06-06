Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах он выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. 27-летний немец сделал 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующим соперником Зверева будет норвежец Каспер Рууд.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4