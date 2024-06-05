Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:15

Андреева стала самой юной полуфиналисткой «Большого шлема» в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Отпраздновавшая в конце апреля 17-летие Андреева впервые в карьере попала в четверку лучших на турнире «Большого шлема», став самой юной полуфиналисткой в XXI веке.

Настолько молодых теннисисток не было на этой стадии с 1996 года, когда прорыв совершила 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.

Полуфинал Андреевой — всего девятый для российских теннисисток за последние десять лет. Финалов на этом отрезке и вовсе всего лишь три — два у Марии Шараповой (в Париже и Мельбурне), один — у Анастасии Павлюченковой (в Париже).

Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» за последние 10 лет

Год

Турнир

Спортсменка

Соперница

Счет

2014

Ролан Гаррос

Мария Шарапова

Эжени Бушар Канада

4:6, 7:5, 6:2

2014

US Open

Екатерина Макарова

Серена Уильямс США

1:6, 3:6

2015

Australian Open

Мария Шарапова

Екатерина Макарова Россия

6:3, 6:2

2015

Australian Open

Екатерина Макарова

Мария Шарапова Россия

3:6, 2:6

2015

Уимблдон

Мария Шарапова

Серена Уильямс США

2:6, 4:6

2016

Уимблдон

Елена Веснина

Серена Уильямс США

2:6, 0:6

2021

Ролан Гаррос

Анастасия Павлюченкова

Тамара Зиданшек Словакия

7:5, 6:3

2022

Ролан Гаррос

Дарья Касаткина

Ига Свентек Польша

2:6, 1:6

2024

Ролан Гаррос

Мирра Андреева

Ясмин Паолини Италия

Ролан Гаррос
Мирра Андреева
2
1
Читайте также
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мирра Андреева обыграла Соболенко, Рыбакина вылетела, Зверев — де Минаур. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Свентек — Гауфф, Мирра Андреева против Паолини. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Селиваненко о победе Андреевой над Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Она выдержала давление»
«Свеча» в последнем розыгрыше. Мирра — впервые в полуфинале мейджора и на Олимпиаде!
Андреева и Звонарева снялись с парного разряда четвертьфинального матча «Ролан Гаррос»
Радость Мирры и грусть Арины: 17-летняя российская сенсация — в полуфинале Парижа!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щитов оценил переход Кагарлицкого из «Ак Барса» в «Торпедо»

Андреева стала 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «Большого шлема»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости