Андреева стала самой юной полуфиналисткой «Большого шлема» в XXI веке
Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
Отпраздновавшая в конце апреля 17-летие Андреева впервые в карьере попала в четверку лучших на турнире «Большого шлема», став самой юной полуфиналисткой в XXI веке.
Настолько молодых теннисисток не было на этой стадии с 1996 года, когда прорыв совершила 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.
Полуфинал Андреевой — всего девятый для российских теннисисток за последние десять лет. Финалов на этом отрезке и вовсе всего лишь три — два у Марии Шараповой (в Париже и Мельбурне), один — у Анастасии Павлюченковой (в Париже).
Россиянки, игравшие в полуфиналах турниров «Большого шлема» за последние 10 лет
|
Год
|
Турнир
|
Спортсменка
|
Соперница
|
Счет
|
2014
|
Ролан Гаррос
|
Мария Шарапова
|
Эжени Бушар Канада
|
4:6, 7:5, 6:2
|
2014
|
US Open
|
Екатерина Макарова
|
Серена Уильямс США
|
1:6, 3:6
|
2015
|
Australian Open
|
Мария Шарапова
|
Екатерина Макарова Россия
|
6:3, 6:2
|
2015
|
Australian Open
|
Екатерина Макарова
|
Мария Шарапова Россия
|
3:6, 2:6
|
2015
|
Уимблдон
|
Мария Шарапова
|
Серена Уильямс США
|
2:6, 4:6
|
2016
|
Уимблдон
|
Елена Веснина
|
Серена Уильямс США
|
2:6, 0:6
|
2021
|
Ролан Гаррос
|
Анастасия Павлюченкова
|
Тамара Зиданшек Словакия
|
7:5, 6:3
|
2022
|
Ролан Гаррос
|
Дарья Касаткина
|
Ига Свентек Польша
|
2:6, 1:6
|
2024
|
Ролан Гаррос
|
Мирра Андреева
|
Ясмин Паолини Италия
|