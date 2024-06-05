Андреева стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года
Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года.
Ранее 17-летняя россиянка одержала волевую победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
В 1997 году швейцарка Мартина Хингис вышла в полуфинал ТБШ в возрасте 16 лет.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
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