Андреева стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года

Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года.

Ранее 17-летняя россиянка одержала волевую победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

В 1997 году швейцарка Мартина Хингис вышла в полуфинал ТБШ в возрасте 16 лет.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.