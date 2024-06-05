Андреева и Звонарева снялись с парного разряда четвертьфинального матча «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Миира Андреева и Вера Звонарева снялись с парного разряда «Ролан Гаррос». Спортсменки должны были сыграть с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Габриэла Русе.

Встреча была запланирована на сегодня, 5 июня, спустя несколько часов после матча Андреевой с Ариной Соболенко, однако теперь всреча не будет проведена.

Костюк и Русе в полуфинале сыграют с итальянками Сара Эррани/Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — 0:0