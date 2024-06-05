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Сегодня, 20:30

Эррани и Паолини могут сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» с россиянками Андреевой и Звонаревой

Виктория Кравченко
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Теннисистки Сара Эррани и Ясмин Паолини обыграли американку Эмму Наварро и россиянку Диану Шнайдер в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3.

В полуфинале итальянки сыграют с победителями пары Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 11) — Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — 6:3, 6:3

Ролан Гаррос
Вера Звонарева
Мирра Андреева
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