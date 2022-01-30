Медведев отыгрался со счета 1:4 и выиграл второй сет на тай-брейке в финале Australian Open против Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля — 7:6 (7:5).

По ходу сета Медведев уступал Надалю со счетом 1:4, но смог отыграться и довести партию до тай-брейка, где выиграл со счетом 7:5. Длительность сета составила 84 минуты.

Первый сет также остался за Медведевым, россиянин выиграл его со счетом 6:2. В случае победы над Надалем россиянин впервые в карьере выиграет Australian Open.

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