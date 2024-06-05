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Кафельников поздравил Андрееву с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил теннисистку Мирру Андрееву с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертом круге россиянка обыграла в трех сетах обыграла Арину Соболенко — 6:7, 6:4, 6:4.

«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-o-pobede-andreevoi-fenomenalnoe-dostizhenie-ona-dolzhna-ekhat-na-olimpiadu-370107/
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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