Кафельников поздравил Андрееву с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил теннисистку Мирру Андрееву с выходом в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертом круге россиянка обыграла в трех сетах обыграла Арину Соболенко — 6:7, 6:4, 6:4.

«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.