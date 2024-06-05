Тарпищев: «С победой над Соболенко произошло становление Андреевой. Она проповедовала свой теннис»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу Мирры Андреевой над Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024.

«С победой над Соболенко произошло становление Андреевой. Только ее не нужно ни с кем сравнивать. У Мирры свой индивидуальный портрет и путь. Она уже сформировалась для больших побед! Мирра не боится цепляться за больших игроков, играть сзади. Она в психологическом плане выросла сама над собой — это сегодня самое главное, что произошло с ней. Она проповедовала свой теннис и достигла результата. Здесь помог труд, а не талант. Талантливых очень много, но они не достигают того, чего могли бы, потому что нет трудолюбия. А у нее оно есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.