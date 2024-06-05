Чесноков заявил, что победа над Соболенко придаст уверенности теннисистке Андреевой

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против белорусски Арины Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4).

«Мирра впервые выиграла не только сет, но и матч у Соболенко. Проиграв первый сет, она цеплялась всем телом, всеми конечностями, и даже в третьем сете, проиграв подачу, она сумела переломить ход игры. Соболенко дрогнула психологически, а это очень влияет на ее игру. Потрясающий матч и потрясающая победа, она обязательно придаст ей уверенности», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.