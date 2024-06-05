Андреева стала 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «Большого шлема»

Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мэйджора».

Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала 10 побед при 10 поражениях. Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой, а стопроцентный показатель побед (1/1) лишь у двух Анастасий — Мыскиной и Павлюченковой.

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