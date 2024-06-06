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Янчук: «Паолини энергичная, подвижная и с характером теннисистка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал поражение Елены Рыбакиной от Ясмины Паолини в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Паолини энергичная, подвижная и с характером теннисистка. У нее от горшка два вершка, а суеты наводит... Она везде бегает, успевает, атакует и контратакует. Она как маленькая электростанция, очень живая и подвижная теннисистка. Паолини не прекращает своего напора, поэтому она выигрывает у соперниц несмотря на то, что она сама не плохо кладет свои мячи», — цитирует Vprognoze.ru Янчука.

Следующей соперницей Паолини в Париже будет российская теннисистка Мирра Андреева.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/tennis/11768438-yanchuk-vyskazalsya-o-pobede-paolini-nad-rybakinoj-v-1-4-finala-rolan-garros.html
Теннис
Ролан Гаррос
Виктор Янчук
Ясмин Паолини
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