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Дмитриева назвала потрясающей победу Андреевой над Соболенко: «Мирра тащила тяжелейшие мячи»

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Мирра Андреева.
Фото AFP

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» оценила победу Мирры Андреевой над Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Потрясающий был матч, просто потрясающий! Первый сет был великолепным со стороны Мирры, несмотря на то, что она проиграла в нем. Она показывала тот удивительно тонкий теннис, который со временем станет ассоциироваться с ней. Стоит сказать, что борьба была равная, но я боялась, что Мирра может сломаться.
Когда она повела во втором сете со счетом 4:2, я заметила, что она очень устала, появились ошибки. Но Мирра сумела этот момент преодолеть. Хочется отметить, что она очень хорошо подготовилась и была тактически вооружена на все 100 процентов. Она играла тонко, по возможности тащила тяжелейшие мячи и в принципе показала разносторонний теннис. При этом у нее в запасе есть еще много нерастраченных возможностей», — сказала Дмитриева «СЭ».

В полуфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Матч пройдет в четверг, 6 июня и начнется не ранее 17.30 по московскому времени.

(Денис Сафронов)

Теннис
Анна Дмитриева
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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