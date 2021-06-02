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Касаткина обыграла Бенчич и прошла в третий круг Roland Garros

13:30
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в третий круг Roland Garros.

Во втором круге россиянка одержала победу над Белиндой Бенчич из Швейцарии со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

На счету Касаткиной 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У Бенчич — один эйс и 4 двойных ошибки.

В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Мартина Тревизан (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:2, 6:2

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