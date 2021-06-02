Касаткина обыграла Бенчич и прошла в третий круг Roland Garros
13:30
Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в третий круг Roland Garros.
Во втором круге россиянка одержала победу над Белиндой Бенчич из Швейцарии со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
На счету Касаткиной 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У Бенчич — один эйс и 4 двойных ошибки.
В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Мартина Тревизан (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:2, 6:2
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