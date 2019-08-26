Винус Уильямс вышла во второй круг US Open
23:18
Американка Винус Уильямс вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Китая Чжэн Сайсай — 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Уитни Осуигве (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 6:0