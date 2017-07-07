21:15 7 июля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс вышла в четвертый круг Уимблдона

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Американка Винус Уильямс вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв японку Наоми Осаку – 7:6 (7:3), 6:4. Следующей соперницей американки станет хорватка Ана Конюх.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Уильямс В. (США, 10) - Осака Н. (Япония) - 7:6 (7:3), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Винус Убийльямс

17:27 8 июля

Thomas_Boy_

Ее теперь боятся. Задавит и не заметит.

22:47 7 июля

Тестикулы Серены

Что доктор прописал сегодня? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

21:50 7 июля

Пёс

убийца прорывается вперёд

21:47 7 июля