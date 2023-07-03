Винус Уильямс проиграла Элине Свитолиной в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 43-летняя спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной — 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Уильямс сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Свитолиной 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, WC) — Винус Уильямс (США, WC) — 6:4, 6:3

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