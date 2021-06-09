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Веснина — о миксте с Карацевым: «Рада, что он предложил сыграть вместе»

11:01
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как отреагировала на предложение Аслана Карацева сыграть в миксте на Roland Garros.

«Я была рада, что парень, который только что вышел в полуфинал Australian Open, предложил мне сыграть с ним в миксте, — приводит официальный сайт Roland Garros слова Весниной. — Я знала, что у меня много вариантов, но никто ничего не предлагал. Он был первым, так что я сказала: «Давай сыграем».

Россияне дошли до финала турнира. Их соперниками станут Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания).

Дополнительная информация:

https://www.rolandgarros.com/en-us/article/new-partners-vesnina-and-karatsev-hit-the-ground-running

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