Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как отреагировала на предложение Аслана Карацева сыграть в миксте на Roland Garros.

«Я была рада, что парень, который только что вышел в полуфинал Australian Open, предложил мне сыграть с ним в миксте, — приводит официальный сайт Roland Garros слова Весниной. — Я знала, что у меня много вариантов, но никто ничего не предлагал. Он был первым, так что я сказала: «Давай сыграем».

Россияне дошли до финала турнира. Их соперниками станут Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания).