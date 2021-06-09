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Циципас поделился эмоциями после выхода в полуфинал Roland Garros

11:48
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о выходе в полуфинал Roland Garros. В четвертьфинале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 7:5). 

«Я играю хорошо. Результат говорит сам за себя, — приводит официальный сайт ATP слова Циципаса. — Не думаю, что есть игрок, который считает, что не может выиграть турнир. Все они знают, что умеют хорошо играть.

Конечно, я тоже играю отлично, и если буду продолжать показывать это, то получу награду. А почему бы и нет? Я много и ежедневно трудился, думаю это и было ключевым фактором того, что прошел дальше. Но эго говорит мне, что я хочу большего».

В полуфинале Циципас сыграет против немца Александра Зверева.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/roland-garros-2021-tuesday-qf-tsitsipas-reaction

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