Циципас поделился эмоциями после выхода в полуфинал Roland Garros

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о выходе в полуфинал Roland Garros. В четвертьфинале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 7:5).

«Я играю хорошо. Результат говорит сам за себя, — приводит официальный сайт ATP слова Циципаса. — Не думаю, что есть игрок, который считает, что не может выиграть турнир. Все они знают, что умеют хорошо играть.

Конечно, я тоже играю отлично, и если буду продолжать показывать это, то получу награду. А почему бы и нет? Я много и ежедневно трудился, думаю это и было ключевым фактором того, что прошел дальше. Но эго говорит мне, что я хочу большего».

В полуфинале Циципас сыграет против немца Александра Зверева.