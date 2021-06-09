Медведев обвинил организаторов Roland Garros в алчности из-за отсутствия болельщиков на игре с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев обвинил организаторов Roland Garros в алчности из-за отсутствия болельщиков на четвертьфинальной встрече турнира против грека Стефаноса Циципаса.

«Конечно, я расстроен, что на игре не было фанатов. Наш матч, очевидно, был самым главным за день, а организаторы сделали выбор в пользу Amazon (компании, обладающей правами на трансляцию игр турнира. — Прим. «СЭ»), а не в пользу фанатов», — цитирует BBC Медведева.

Россиянин сравнил ситуацию на турнире с неудавшимся началом сезона-2020 «Формулы-1». Тогда первый этап должен был состояться в Австралии, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Кстати, забавно, я буквально вчера начал смотреть третий сезон Drive to Survive (документальный сериал о «Формуле-1». — Прим. «СЭ»). Кажется, первая или вторая серия называется «Деньги правят миром». Когда только начиналась пандемия, команды приехали в Австралию и были готовы провести гонку. У Льюиса Хэмилтона спросили, что он думает по поводу ситуации в мире. Он ответил: «Я не знаю, что мы тут делаем». Его снова спросили: «Как думаете, почему вас заставляют гоняться в данный момент?». Льюис сказал: «Деньги правят миром». На Roland Garros произошла точно такая же ситуация».

В нынешнем розыгрыше Roland Garros проводится один ночной матч, который эксклюзивно транслируют на сервисе Amazon Prime. Болельщикам запрещено посещать данные игры из-за мер безопасности на фоне пандемии.

В ночь с 8 на 9 июня Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7 (3:7), 5:7) в четвертьфинале Roland Garros.

Для 25-летнего россиянина это выступление стало лучшим в карьере на грунтовом турнире «Большого шлема». До этого Медведеву ни разу не удавалось преодолеть первый раунд Roland Garros.