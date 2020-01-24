Китаянка Ван Цян после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии над американкой Сереной Уильямс (6:4, 6:7 (2:7), 7:5) отметила, что верила в свой успех. В следующем круге она встретится представительницей Туниса Онс Жабер.

— Моя команда всегда верит в мой успех. После последнего матча с Сереной я тяжела работала на корте и за его пределами, — приводит слова Ван Цян Reuters. — Я проделала хорошую работу и верила, что все смогу.

Во втором сете я немного растерялась. Однако я понимала, что нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше мяча. Теперь надо отдохнуть и готовится к следующей игре.