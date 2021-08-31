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Карен Хачанов проиграл стартовый матч на US Open

21:27
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28-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов, на старте US Open потерпел поражение от южноафриканца Ллойда Харриса, занимающего 46-е место мирового рейтинга.

За 3 часа 10 минут матча Карен сделал 12 эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ллойд Харрис (ЮАР) — Карен Хачанов (Россия, 25) — 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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