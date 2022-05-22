В ФТР отреагировали на выход Хачанова во второй круг «Ролан Гарроса»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Карена Хачанова во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянин в матче первого круга победил португальца Нуну Боржеша — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

«Для Карена любая победа очень важна. Первые круги всегда тяжелые, поэтому эта победа позволит войти ему в турнир. Победа на турнире «Большого шлема» важна вдвойне. Карен еще не дошел до пика своей формы. Чем больше таких матчей у него, тем больше это ему будет помогать в дальнейших кругах», — сказал Селиваненко «СЭ».

В следующем круге Карен Хачанов сыграет против Уго Дельена из Боливии.