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Сегодня, 20:16

Тарпищев — о победе Хачанова: «Карену надо набирать»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Карена Хачанова во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянин в матче первого круга победил португальца Нуну Боржеша — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

«Карен не в лучшей форме, — сказал Тарпищев «СЭ». — Первый круг всегда тяжело играть с позиции врабатываемости. Стиль игры у обоих был одинаковый, но Карен был чуточку лучше на подаче и по скорости мяча играл чуть выше, чем соперник. Не удивительно, что он выиграл, но Карену надо набирать. Почему во втором сете проиграл? Когда у соперников одинаковая игра, очень сложно идти ровно. 2-3 ошибки или проигранные подачи имеют кардинальный момент для сета».

В следующем круге Хачанов сыграет против Уго Дельена из Боливии.

Карен Хачанов
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Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

В ФТР отреагировали на выход Хачанова во второй круг «Ролан Гарроса»
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