Австралийский теннисист пропустит Уимблдон из-за отмены очков

Австралийский теннисист Крис О'Коннелл стал первым игроком, заявившим о намерении пропустить Уимблдон после решения ATP о санкциях против британского мейджора.

Спортсмен, занимающий 117-е место в мировом рейтинге, стремится в сотню лучших, и ради исполнения своей мечты собирается предпочесть поездке в Лондон выступление на маленьких турнирах, где сможет хоть немного пополнить свой очковый багаж.

«Моя цель — попасть в топ-100. Если я поеду на Уимблдон, то я буду выступать в квалификации и потеряю там минимум неделю, — заявил О'Коннелл после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции. — Поэтому я попросил тренеров подобрать мне другие варианты».

Теннисное сообщество раскололось в оценке санкций против Уимблдона, лишающих знаменитый турнир права начислять рейтинговые очки из-за недопуска на соревнования игроков из России и Белоруссии. Некоторые теннисисты раскритиковали решение наказать лондонский «Большой шлем», а некоторые — поддержали позицию ATP и WTA.