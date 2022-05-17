В ФТР назвали Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Медведев будет способен показать любую игру. На таком уровне к теннисисту после травмы ощущение мяча и все остальное возвращается довольно быстро. Не нужно делать на этом какой-то определенный акцент. Даниилу просто нужно выходить на каждый следующий матч и стараться играть в свой теннис, в свою игру, которую он любит.

На предстоящем турнире все будет зависеть от того, как Медведев будет подходить к каждой игре. Можно ли назвать его фаворитом «Ролан Гаррос»? Определение фаворита — дело букмекеров. Теннис прекрасен тем, что все предсказания остаются позади, когда два игрока появляются на корте. Естественно, если человек является второй ракеткой мира — он по определению один из фаворитов турнира. Давайте, мы не будем загадывать, а просто будем надеяться, что у Медведева все получится", — сказал Селиваненко «СЭ».

Сегодня, 17 мая, Медведев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Женеве.

Во втором круге он проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

«Ролан Гаррос», один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.