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Вице-президент ФТР Селиваненко о вылете Рублева с US Open: «Казалось, что Андрей выглядел чуть менее свежим по сравнению с Тиафо»

В Федерации тенниса России отреагировали на вылет Рублева в 1/4 финала US Open
Дмитрий Барулев
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в 1/4 финала US Open от американца Фрэнсиса Тиафо (6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6).

«Визуально казалось, что Андрей выглядел чуть менее свежим по сравнению с Фрэнсисом. Но, опять же, в двух сетах был тай-брейк. Рублев держал свою подачу, но тай-брейк — непредсказуемая часть игры. Уже в концовке третьего сета было много невынужденных ошибок, больше, чем нужно, чтобы играть на победу на этом уровне», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев проиграл своей шестой четвертьфинальный матч на турнирах «Большого шлема». Таким образом, 24-летний россиянин еще ни разу в карьере не выходил в полуфинал.

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