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Сегодня, 12:01

Алькарас стал самым молодым полуфиналистом на турнире «Большого шлема» за последние 17 лет

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас 8 сентября обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале US Open со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 и отметился уникальным достижением.

19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом на турнира «Большого шлема» со времен Рафаэля Надаля, который вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» в 2005 году, тогда ему было 19 лет.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Игра состоится завтра, 9 сентября.

US Open
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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