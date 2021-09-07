Во вторник, 7 сентября, пройдет очередной день US Open. На Открытом чемпионате США пройдут первые матчи четвертьфинала турнира в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, и другие матчи.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

7 сентября, вторник

19.00 (по мск). Ботик ван де Зандшульп. (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия)

8 сентября, среда

03.30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания)