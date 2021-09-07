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US Open-2021: мужчины, расписание и результаты 7 сентября — Ван де Зандшульп — Медведев и другие игры

11:00
Даниил Медведев. Фото Instagram
Даниил Медведев. Фото Instagram
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Во вторник, 7 сентября, пройдет очередной день US Open. На Открытом чемпионате США пройдут первые матчи четвертьфинала турнира в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, и другие матчи.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

7 сентября, вторник

19.00 (по мск). Ботик ван де Зандшульп. (Нидерланды) — Даниил Медведев (Россия)

8 сентября, среда

03.30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания)

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