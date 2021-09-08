Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Фернандес стала самой молодой после Шараповой полуфиналисткой US Open

05:37

Во вторник, 7 сентября, канадка Лейла Фернандес обыграла в 1/4 финала US Open украинку Элину Свитолину. Канадская теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

Как сообщает ESPN, 19-летняя Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open с 2005 года. 16 лет назад в полуфинал турнира вышла 18-летняя россиянка Мария Шарапова. Тогда она в трех сетах проиграла бельгийке Ким Клейстерс.

За выход в финал Фернандес поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором
Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место
Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд