Фернандес стала самой молодой после Шараповой полуфиналисткой US Open

Во вторник, 7 сентября, канадка Лейла Фернандес обыграла в 1/4 финала US Open украинку Элину Свитолину. Канадская теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

Как сообщает ESPN, 19-летняя Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open с 2005 года. 16 лет назад в полуфинал турнира вышла 18-летняя россиянка Мария Шарапова. Тогда она в трех сетах проиграла бельгийке Ким Клейстерс.

За выход в финал Фернандес поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии.