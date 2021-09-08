Фернандес стала самой молодой после Шараповой полуфиналисткой US Open
05:37
Во вторник, 7 сентября, канадка Лейла Фернандес обыграла в 1/4 финала US Open украинку Элину Свитолину. Канадская теннисистка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
Как сообщает ESPN, 19-летняя Фернандес стала самой молодой полуфиналисткой US Open с 2005 года. 16 лет назад в полуфинал турнира вышла 18-летняя россиянка Мария Шарапова. Тогда она в трех сетах проиграла бельгийке Ким Клейстерс.
За выход в финал Фернандес поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Читайте также
«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю