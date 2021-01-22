Тренер Кудерметовой: «В Абу-Даби по условиям все было хорошо, в Австралии сидим без свежего воздуха уже который день»

Тренер Сергей Демехин, который работает с россиянкой Вероникой Кудерметовой в интервью «СЭ» прокомментировал условия пребывания в Австралии. Все зарубежные участники турнира обязаны соблюдать строгие карантинные ограничения и рекомендации медицинского штаба При этом на предыдущем турнире в Абу-Даби, где Кудерметова дошла до финала, оргкомитет турнира, по мнению Сергея, вел себя гораздо человечнее.

«С Абу Даби нечего и сравнивать. Там у нас была обычная спортивная-соревновательная жизнь корты-гостиница, по условиям все было хорошо, — вспоминает Демехин. — В Австралии же мы сидим уже какой день в гостинице без права выхода из номера и без свежего воздуха. Организаторы пытаются делать все что могут для нашего комфортного прибывания за что им спасибо. Да и в целом не жалуемся, условия нормальные, нас это беспокоит в самую последнюю очередь. Мы не прихотливы. Не достает только одного, но самого главного, то для чего мы сюда были приглашены и собственно приехали — это возможности тренироваться и готовиться к одним из самых крупных соревнований в году. Тогда как у других такая возможность есть, это очень беспокоит».

(Рустам Имамов)