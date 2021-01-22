Тренер Кудерметовой: «Сидя в номере, теннисисты теряют ощущение пространства»

Тренер Сергей Демехин, который работает с россиянкой Вероникой Кудерметовой в интервью «СЭ» прокомментировал условия пребывания в Мельбурне накануне во время Australian Open. Напомним, что оргкомитет турнира согласился на проведение соревнований только с учетом выполнения всех требований медицинского комитета, в том числе строгие карантинные меры для всех спортсменов из-за рубежа.

«Сидя в номере теряется ощущение пространства, глазомера, — рассказывает Демехин. — Глаза все время упираются в стену. Тело теряет восприятие размеров корта, уходит чувство мяча. Да и просто мы не можем в комнате 2х2 сохранить физические кондиции, требуемые для выступления на таком уровне, а это в свою очередь увеличивает риск получения травмы. Но выбора у нас нет, теперь нет... Стараемся не унывать, сохраняем боевой настрой и делаем все от нас зависящее, чтобы сохранить все то, что нарабатывалось на предсезонке...насколько это возможно в таких условиях», — добавил Сергей.

(Рустам Имамов)